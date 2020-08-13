Markete giren bir şahıs, market rafından şampuan çaldı. Çaldığı 3 şampuanı pantolonunun içine sokan şahsın hırsızlık anları, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak’ta bulunan markete, kimliği belirsiz bir kişi girdi.

ŞÜPHE ÜZERİNE KAMERAYI İNCELEDİ

Müşteri olarak markete giren şahıs, reyonların arasında gezdikten sonra marketten çıktı. Müşterinin hareketlerinden şüphelenen market sahibi, güvenlik kameralarını izledi.

Bursa'da marketten şampuan çalma anı kamerada VİDEO



ŞİKAYETÇİ OLMADI

Güvenlik kameralarında bu kişinin, 3 adet şampuanı raftan alarak, pantolonunun içine soktuğunu ve ardından marketten ayrıldığını gördü. Şüphelinin şampuan çalmasına şaşıran market sahibi, şikayetçi olmadı.













