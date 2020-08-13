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    Bursa'da marketten şampuan çalma anı kamerada

    Markete giren bir şahıs, market rafından şampuan çaldı. Çaldığı 3 şampuanı pantolonunun içine sokan şahsın hırsızlık anları, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 13:25
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    Bursa'da marketten şampuan çalma anı kamerada

    Bursa Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak’ta bulunan markete, kimliği belirsiz bir kişi girdi.

    ŞÜPHE ÜZERİNE KAMERAYI İNCELEDİ

    Müşteri olarak markete giren şahıs, reyonların arasında gezdikten sonra marketten çıktı. Müşterinin hareketlerinden şüphelenen market sahibi, güvenlik kameralarını izledi.

    Bursa'da marketten şampuan çalma anı kamerada VİDEO

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Güvenlik kameralarında bu kişinin, 3 adet şampuanı raftan alarak, pantolonunun içine soktuğunu ve ardından marketten ayrıldığını gördü. Şüphelinin şampuan çalmasına şaşıran market sahibi, şikayetçi olmadı.

    Bursa da marketten şampuan çalma anı kamerada #1

    Bursa da marketten şampuan çalma anı kamerada #2

    Bursa da marketten şampuan çalma anı kamerada #3

    Bursa da marketten şampuan çalma anı kamerada #4

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