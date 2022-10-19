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    Bursa’da masa tartışması palalı kavgaya dönüştü

    Aralarında masa nedeniyle tartışma yaşayan 2 grup arasında, pala ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada, Mustafa Süleymanov ile oğulları Yasin ve Yunus Süleymanov yaralandı.
    • 19.10.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:35
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    Bursa’da masa tartışması palalı kavgaya dönüştü

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenlikızık Mahallesi 4’üncü Şahin Sokak’ta, saat 22.30 sıralarında husumetli şahısların kavgası ortalığı karıştırdı.

    Husumetlilerinin oğlu Yunus’u evinin önünde bıçakladığını gören Mustafa Süleymanov, diğer oğlu Yasin ile birlikte şüphelileri kovaladı.

    Bir süre sonra yaralı oğlunun yanına dönen Mustafa Süleymanov durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Geri dönüp pala ve bıçaklarla saldırdılar

    DHA’nın haberine göre; bu sırada otomobille olay yerine dönen şüpheliler, baba ile oğlu Yasin’e de pala ve bıçaklarla saldırdı.

    Baba Süleymanov ile oğlu Yasin Süleymanov'u da bıçaklayarak yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa’da masa tartışması palalı kavgaya dönüştü #1

    Kavga, masa tartışmasından çıktı

    Mustafa Süleymanov'la oğulları Yasin ile Yunus'u pala ve bıçakla yaralayan O.Ş. ile arkadaşı S.K., polis ekiplerince yakalandı. O.Ş.'nin babası T.Ş. de gözaltına alırken, kavgaya karıştığı belirlenen U.K. aranıyor.

    Şüphelilerin polise verdiği ilk ifadede; akşam saatlerinde Mustafa Süleymanov'un kıraathanedeki masaya eşyalarını bırakıp markete gittiği, döndüğünde masada oturan T.Ş. ile kalkmaması nedeniyle tartıştığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

    Bursa’da masa tartışması palalı kavgaya dönüştü #2

    Bir süre sonra evine giden T.Ş.'nin darbedildiğini gören oğlu O.Ş.'nin, sinirlenerek Mustafa Süleymanov'un evine gittiği belirtildi. Evin önündeki parkta Süleymanov'un oğlu Yunus'u görüp, bıçaklayan O.Ş.'nin kaçtığı, daha sonra arkadaşları S.K. ve U.K. ile dönen O.Ş.'nin, bu kez Mustafa Süleymanov ile diğer oğlu Yasin'i pala ve bıçakla yaraladığı öğrenildi.

    Bursa’da masa tartışması palalı kavgaya dönüştü #3

    Bursa’da masa tartışması palalı kavgaya dönüştü #4

    Bursa’da masa tartışması palalı kavgaya dönüştü #5

    Bursa’da masa tartışması palalı kavgaya dönüştü #6


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