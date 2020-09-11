- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti
Bursa'da maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti
- İHA
- 11.09.2020 - 10:47
Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt hattında çalışan otobüste maskesiz yolculuk yapan D.T.’yi fark eden şoför, maske takması konusunda uyardı.
Tüm uyarılara rağmen D.T. isimli yolcu maske takmayı reddedince, şoför otobüsten inmesini istedi.
Ancak D.T. otobüsten inmeyi de kabul etmedi.
POLİS KONTROL NOKTASINDA OTOBÜSÜ DURDURDU
Polisi arayarak ihbarda bulunan otobüs şoförü, seyir halindeyken denetim yapan polisleri görünce otobüsü o noktaya sürdü.
Otobüsün kapılarını kapatıp aşağıya inen şoför, polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine otobüse giren polisler, maske takmayan D.T.'ye ceza kesti.
Bursa'da maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti İZLE
“BENİ NASIL AŞAĞI İNDİRİRSİN”
Hakkında işlem yapılmasına sinirlenen D.T., “Ben 3 lira para verdim. Beni aşağı nasıl indirirsin?” diyerek otobüs şoförüyle tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma çok sürmeden polis tarafından sonlandırıldı.