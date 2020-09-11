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Bursa'da maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti

Bursa'da maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti

Yolcu otobüsünde yaşanan maske tartışmasına polis el attı. Otobüs şoförü tüm ısrarına rağmen maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti. Aracı durduran polis, yolcuya ceza kesti.