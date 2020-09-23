Bursa'da maskeler takılana kadar ceza kesildi

Polisin yaptığı denetimlerde, maske takmadığı için ceza yazılıp, maske verilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı. İlde çok sayıda kişiye de para cezası verildi.

Busa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Osmangazi ilçesindeki birçok noktada maske denetimi yaptı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik de denetimlere katıldı.

Ekipler, kıraathane, taksi durakları, berberler, çay bahçeleri ve restoranlarda da denetim yaptı. İş yerlerinde bulunanlar ve caddelerde yürüyen vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

"GİTTİ 900 LİRA"

İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik, maske takmayan ve ceza yazılan bazı kişilere "Gitti 900 lira" dedi.

5 DAKİKA SONRA YİNE MASKESİZ

Polisin maske takmadığı için ceza yazıp, maske verdiği bir kişi ise, 5 dakika sonra bu kez maske kolunda yürürken yakalandı.

Ekipler, genci uyararak maskeyi takmasını sağladı.

Denetimde, maske takmayan 36 kişiye 900’er liradan toplam 32 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Bursa'da polisin ceza yazdığı kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı İZLE





































