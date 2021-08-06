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    Bursa'da maskesiz şahsa vatandaştan müdahale

    Maskesiz halde toplu taşımaya binen şahıs, uyarılara rağmen direnmesi üzerine vatandaşların müdahalesiyle metrodan indirilerek güvenlik güçlerine teslim edildi.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 13:58
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    Bursa'da maskesiz şahsa vatandaştan müdahale

    Bursa’da  Acemler-Kestel metro hattında Özel harekâtçı olduğunu öne süren bir kişi, trene bindikten sonra maskesini takmadı.

    "ÖZEL HAREKATÇIYIM" YALANI

    Kendisini uyaran ve polise ihbar edeceğini söyleyen şahıs vatandaşlara, "Özel harekâtçıyım. Polis çağırsan ne olur" diyerek karşılık verdi.

    Bunun üzerine bir vatandaş, "Ben de yüzbaşıyım" diye tepki gösterdi.

    METRODAN İNDİRİLDİ

    İki durak sonra istasyonun güvenlik görevlilerine bilgi verildi. Güvenlik görevlileri kapıda şahsı bekledi.

    Yolculuk süresi boyunca maskesini takmamakta direnen şahıs, iki durak sonra vatandaşlar tarafından vagondan indirilerek güvenlik görevlilerine teslim edildi.

    Yaşanan olay vagonda bulunan bir yolcu tarafından ân be ân kaydedildi.

    Bursa da maskesiz şahsa vatandaştan müdahale #1

    Bursa da maskesiz şahsa vatandaştan müdahale #2

    Bursa da maskesiz şahsa vatandaştan müdahale #3

    Bursa da maskesiz şahsa vatandaştan müdahale #4

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