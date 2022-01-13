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    Bursa'da maskesiz yolcu hem şoförle hem yolcularla tartıştı

    Otobüse maskesiz binen kadın yolcu, kendisini uyaran şoför ve yolcular ile tartıştı. Kadın yolcunun çevredekiler ile kavga ettiği anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:23
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    Bursa'da maskesiz yolcu hem şoförle hem yolcularla tartıştı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj ile Alaşar Mahallesi hattındaki 17 numaralı belediye otobüsünde, sabah erken saatlerde otobüse maskesiz binen bir kadın, otobüs şoförü tarafından uyarıldı.

    Kadın yolcu, tüm uyarılara rağmen otobüse binip yerine oturdu. Maskeli yolcular da kadın yolcuya maske takması konusunda ısrarda bulununca tartışma çıktı.

    OTOBÜSÜ HAREKET ETTİRMEDİ

    Gerginliğin artması üzerine otobüs şoförü, kadından otobüsten inmesini, aksi takdirde otobüsü hareket ettirmeyip, polis çağıracağını belirtti.

    Bursa'da maskesiz yolcu hem şoförle hem yolcularla tartıştı VİDEO

    “MASKE TAKMAK ZORUNDA DEĞİLİM”

    Maske takmama konusunda ısrar eden kadın, çevredekilere bağırıp BURULAŞ'ı aradı. Maskesiz kadın, “Şoförünüz maske takmadığım için otobüsü hareket ettirmiyor. Öğrencileri okullarına ve onlarca kişiyi gidecekleri yerlere geç bırakıyor. Buna hakkı yok, otobüsü hareket ettirmek zorunda. Maske takmak zorunda değilim.” diyerek telefonu kapattı.

    O anlar, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

    Bursa da maskesiz yolcu hem şoförle hem yolcularla tartıştı #1

    Bursa da maskesiz yolcu hem şoförle hem yolcularla tartıştı #2


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