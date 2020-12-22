Bursa'da mazereti ikinci cezadan kurtardı

Plakasız kamyonetle polisin kontrol noktasından geçmeye çalışan kadına ceza kesilirken, sokağa çıkma kısıtlamasından işlem yapılmadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İnegöl ilçesi Acemler Milli İrade Meydanı kavşağında uygulama noktası oluşturdu.

Denetimler sırasında saat 22.30 sıralarında plakasız kamyonet, şüphe üzerine durdurdu.

İLAÇ ALMAK İÇİN ÇIKTI

Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak sürücü 36 yaşındaki Tuğba T.’ye izin belgesi sordu.

Sürücü Tuğba T. izin belgesi olmadığını ancak ilaç almak için sokağa çıktığını belirtti.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA

Yapılan incelemede kamyonetin 16 AJG 971 plakalı olduğu öğrenildi ve sürücü Tuğba T.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Ekipler, Tuğba T.’nin sokağa çıkma mazeretini kabul ederek, cezai işlem uygulamadı.

Ancak Tuğba T.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Kamyonet sahibine de aracını ehliyetsiz birine verdiği için 2 bin 500 TL para ceza kesildi.

İlaçları acilen yetiştirmesi gerektiğini belirten Tuğba T., polis aracıyla evine bırakıldı.