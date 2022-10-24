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- Bursa’da medresenin levhalarını çalıyorlardı, bekçiler yakaladı
Bursa’da medresenin levhalarını çalıyorlardı, bekçiler yakaladı
- 24.10.2022 - 08:43
- Güncelleme : 24.10.2022 - 09:06
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak’ta saat 01.30 sıralarında devriye görevi yapan bekçiler, Üftade Camii’nin 530 yıllık medrese bölümü ‘Darül Kurra’nın kubbe kısmında bulunan bir şüphelinin kurşun levhaları söktüğünü fark etti.
Şüpheliyi yakalamak için medresenin giriş kısmına yönelen ekipler bu sırada erketede bekleyen U.C. ile karşılaştı.
Çatıdaki hırsız arkadaşını uyardı
Ekipleri karşısında gören U.C., medresenin çatısındaki arkadaşı Emrah A.’yı uyararak olay yerinden kaçtı.
Hızla çatıya çıkarak Emrah A.’yı kıskıvrak yakalayan ekipler, olay yerinden kaçan U.C.’nin peşine düştü.
Ancak yaklaşık 10 dakikalık takibin ardından izini kaybettiren U.C., kayıplara karıştı.
Bursa’da medresenin levhalarını çalıyorlardı, bekçiler yakaladı VİDEO
Kaçan ortağıyla telefonda konuştu
Bu sırada Emrah A.’nın cep telefonunun çaldığını fark eden ekipler, aramaya cevap vererek Emrah A.’dan arkadaşı U.C.’yle konuşmasını ve yerini öğrenmesini istedi.
U.C.’nin bulunduğunu iddia ettiği konumları kontrol eden ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Ancak izine rastlanamayan U.C. kayıplara karıştı.
Levhalar muhafaza altında
Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen Emrah A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, sökülen kurşun levhalar muhafaza altına alındı.
DHA’nın haberine göre U.C.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.