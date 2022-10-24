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Bursa’da medresenin levhalarını çalıyorlardı, bekçiler yakaladı

Bursa’da medresenin levhalarını çalıyorlardı, bekçiler yakaladı

530 yıllık medrese bölümünün kubbesindeki kurşun levhaları çalmak için çatısına çıkan hırsız gece bekçileri tarafından kıskıvrak yakalanırken, erketede bekleyen şüpheli ise kaçtı.