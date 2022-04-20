İnfaz koruma memurlarını taşıyan araçta yaşanan patlama üzerine 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah 07.30 saatlerinde acı bir olay yaşandı.

Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının olduğu otobüste bir anda patlama gerçekleşti.

1 şehit, 4 yaralı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlama sonrası açıklama yaparak 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını belirtti.

DHA'nın haberine göre yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı; kullanılamaz hale gelen araç da bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

El yapımı bomba tespit edildi

Patlama nedeniyle ilgili de konuşan Vali Canbolat, "Cezaevi aracının geçişi sırasında ağacın dibine bırakılan el yapımı bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını değerlendiriyoruz. İçişleri ve Adalet Bakanları Bursa'ya geliyor." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Bursa'da cezaevi otobüsünde patlama