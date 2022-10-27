Bursa'da merada namaz kılarken fenalaşan çoban öldü

Hayvanlarını otlattığı sırada merada namaz kılarken fenalaşan 60 yaşındaki çoban Seyithan Cayhan, hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi'nde küçükbaş hayvan sürüsünü merada otlatan Seyithan Cayhan (60), yeşil alanda namaz kılmaya başladı.

Namaz kıldığı sırada fenalaşan Cayhan, yere yığıldı.

Bir süre sonra dedesinin yanına gelen torunu, Seyithan Cayhan'ı hareketsiz yatarken buldu.

Yaşlı adamın öldüğü tespit edildi

Olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit etti.

Çobanın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre; jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.