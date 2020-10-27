Koronavirüs salgınının yeniden tırmanışa geçtiği Bursa'da hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının başından bu yana en kritik dönemi yaşadığını ifade ettiği Bursa'da hastanelerdeki koronavirüs yoğunluğu alarm düzeyine ulaştı.

Bakan Koca, cuma günü Bursa'ya düzenlediği ziyaret sonrasında şehrin salgının başından bu yana en kritik dönemden geçtiğini, pozitif vaka sayısının 3 katına çıktığını söyledi.

KORONAVİRÜS KUYRUĞU GÖRÜNTÜLENDİ

Güney Marmara'nın koronavirüs merkezi kabul edilen Bursa Şehir Hastanesi ile özellikle Yıldırım ile Kestel ve Gürsu ilçelerinin yoğunluğunu kaldıran Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile kent merkezindeki Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki yoğunluk, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Bursa'da metrelerce koronavirüs kuyruğu ViDEO

HASTANELERDE YOĞUNLUK

Şehir merkezindeki Çekirge Devlet Hastanesi ile yıkımı gündemde olan Muradiye'deki Memleket Hastanesi'de koronavirüslü hastalarla doldu.

Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde başlayan hasta kuyruğu hastane dışına taştı. Kuyrukta bekleyen hastalar arasındaki sosyal mesafeye bazı hastanelerde dikkat edilirken, bazılarında hastaların iç içe olan görüntüleri dikkat çekti.

KORONAVİRÜSLÜ HASTANALAR İÇİN AYRILAN BÖLÜMLER

Hastanenin 4 ve 6. katlarındaki kardiyoloji ve kalp damar servisleri ile yoğun bakım servislerine koronavirüslü hastalar yatırılırken, kalp hastanesinin acil servisi de uzun süredir koronavirüs acil servisi olarak hizmet veriyor.

Hastanede kalp hastaları için ayrılan yatak sayısının 35'in altına düştüğü öğrenildi.