Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Harun Günnü virajda savrularak bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi İstanbul- İzmir otoyolunda motosikleti ile seyir halinde olan Harun Günnü (37), Görükle mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedince virajda savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Günnü, çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklendi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde Günnü’nün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olası bir kazanın daha önüne geçmek için polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı.

Bursa’da metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günnü’nün cenazesi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen motosikletin çekici ile otoparka kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.