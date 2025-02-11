Bursa'daki feci kazada kan aktı..
Saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda, kent merkezine doğru giden Olgun Öztaş idaresindeki 07 MVJ 43 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metro hattının duvarına çarptı.
Savrulan araç, Rıdvan G.’nin kullandığı 06 MJU 35 plakalı otomobile çarpıp yol ortasında durdu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Olgun Öztaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan başka bir aracın araç kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; Olgun Öztaş’ın sol şeritte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, metro hattı duvarına çarptığı anlar yer alıyor.
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