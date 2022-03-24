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    Bursa’da, metro istasyonundaki alkollü şahıs güvenliğe zorluk çıkardı

    Metroya ücretsiz binmek isteyen aşırı alkollü şahıs, güvenlik güçleri tarafından kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Yaşanan arbede anları, kameralar tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 14:44
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    Bursa’da, metro istasyonundaki alkollü şahıs güvenliğe zorluk çıkardı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Davutdede metrosunda aşırı alkol alan bir kişi, metroya ücretsiz binmek istedi. Bunu fark eden güvenlik görevlileri izin vermeyince aralarında arbede çıktı.

    KELEPÇE TAKILDI

    Güvenlik görevlileri, bir süre süren arbedenin ardından sakinleşmeyen alkollü şahsı kelepçe ile etkisiz hale getirdi. Durum, polis ekiplerine bildirildi.

    OLAY ANI KAMERADA

    Olay yerine gelen polis ekipleri alkollü şahsı alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasın tarafından kaydedildi.

    Bursa’da, metro istasyonundaki alkollü şahıs güvenliğe zorluk çıkardı VİDEO

    Bursa’da, metro istasyonundaki alkollü şahıs güvenliğe zorluk çıkardı #1

    Bursa’da, metro istasyonundaki alkollü şahıs güvenliğe zorluk çıkardı #2

    Bursa’da, metro istasyonundaki alkollü şahıs güvenliğe zorluk çıkardı #3

    Bursa’da, metro istasyonundaki alkollü şahıs güvenliğe zorluk çıkardı #4

    Bursa’da, metro istasyonundaki alkollü şahıs güvenliğe zorluk çıkardı #5

    Bursa’da, metro istasyonundaki alkollü şahıs güvenliğe zorluk çıkardı #6


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