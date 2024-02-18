İHA
Bursa'da sokak sanatçıları ve vatandaş arasında gergin anlar yaşandı.
Metroda gitar çalıp şarkı söyleyerek para toplayan gençlerden rahatsız olan yaşlı adam müzisyenleri uyardı.
Uyarıyı dikkate almayınca tartışma çıktı
Yaşlı adamın uyarsını dikkate almayan gençler şarkı söylemeye devam etti.
Vatandaş ve gençler arasında kısa süre sonra sözlü tartışma başladı.
Tartışma ilerleyince yaşlı adam gençleri kolundan tutarak saldırdı.
O anlar kameralara yansıdı
Yaşanan tartışma anı diğer yolcuların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Tartışma sonrası gençler vagondan inerek karşı taraftan gelen başka bir metroya bindi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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