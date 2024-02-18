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Bursa'da metroda müzik çalan gençlere vatandaş arasında kavga çıktı

Bursa'da metroda müzik çalan gençlere vatandaş arasında kavga çıktı Metroda şarkı söyleyen müzisyenlerden rahatsız olan yaşlı adam gençleri uyardı. Uyarıyı dikkate almayan müzisyenler ve yaşlı arasında çıkan tartışma diğer yolcuların cep telefon kameralarına saniye saniye yansıdı.