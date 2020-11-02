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    Bursa'da metroda sarılan çifti ikaz etti kavga çıktı

    Bursa'da metroda sarılan çifti ikaz etti kavga çıktı

    Bursa'da metroda sarılarak yolculuk yapan sevgili çift, bir yolcu tarafından uyarılınca kavga çıktı.
    • İHA
    • 02.11.2020 - 09:29
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 14:38
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    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan bir kişi, sevgili çifte birbirlerine sarıldıkları için tepki gösterdi.

    Yolcu, "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir." dedi.

    KAVGA ETTİLER

    Bunun üzerine sevgilisinin yanından ayrılan şahıs, "Ne diyorsun birader sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü.

    Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

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    Bazı yolcular kavgadan uzaklaşıp kendi tedbirini alırken, bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da metroda sarılan çifti ikaz etti kavga çıktı #1

    Bursa da metroda sarılan çifti ikaz etti kavga çıktı #2

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