Kavgada grubun maske ve mesafe kuralını unuttuğu dakikalar kameraya yansıdı.

Bursa’da sokak ortasında yapılan yaklaşık yüz kişilik mevlitte kavga çıktı.

Aralarında kadınların, çocukların bulunduğu kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokak ortasında yaklaşık 100 kişilik mevlitli yemek programı düzenlendi.

MEVLİT PROGRAMINDA KAVGA

Yemekli programda taraflar arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kadınların dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı görüldü.

Kavgada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, grubun yaklaşık yarım saat boyunca mesafe ve maske kuralına uymadığı görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da mevlitte kavga çıktı ViDEO