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    Bursa'da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı

    Bursa'da bilinmeyen bir sebeple bir binada meydana gelen yangında 2'si çocuk 6 kişiyi kurtarmak için mahalleli seferber oldu.
    • 26.06.2022 - 05:32
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    Bursa'da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı

    Bursa'da saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde, 14. Şen sokakta bulunan ve yabancı uyrukluların kaldığı öğrenilen 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Mahalle sakinleri yardım çığlıklarına koştu

    Alevler kısa sürede büyürken binada bulunan vatandaşlar pencerelere çıkarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan bazı vatandaşlar araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederek binada mahsur kalan komşularını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #1

    6 kişi kurtarıldı

    Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunan ve yoğun dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi, mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırdı.

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #2

    İtfaiye ekipleri yangını söndürdü

    Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Tedavi altına alınan 2'si çocuk 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının sigara nedeniyle çıktığı iddia edilirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #3

    Bir anda 'İmdat' diyerek bağırmaya başladılar

    DHA'nın haberine göre, yangına müdahale ederek evdeki küçük çocukları pencereden kurtardıklarını söyleyen mahalle sakini Vasfi Kayacı, "Binada yabancı uyruklu vatandaşlar kalıyor. Bir anda 'imdat' diyerek bağırmaya başladılar. Dumanlar binayı sarmıştı. Biz pencereden küçük kız çocuklarını aldık. Yangın söndürme tüplerimizle müdahale ettik ama söndüremedik, içerideki koltuklar yanmış. Binanın merdivenlerinde çeşme bulduk, evimizden getirdiğimiz hortumla yangına müdahale ettik. Alevler nedeniyle binada kalanları kurtarmak için çıkmamız mümkün değildi. Bir süre sonra yangını söndürdük, itfaiye de geldi vatandaşları kurtardık. İtfaiye tam zamanında geldi ve binada kalanları kurtardık. 2'si çocuk 6 kişi vardı içeride. Aslında her evde yangın tüpü olması lazım. Büyük ihtimalle merdivenlerin dibine bıraktıkları koltuklara sigara atmışlardır. Çünkü orada sürekli sigara içiyorlar." şeklinde konuştu.

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #4

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #5

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #6

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #7

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #8

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #9

    Bursa da meydana gelen yangında 6 kişiyi mahalle sakinleri kurtardı #10


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