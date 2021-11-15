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- Bursa'da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü
Bursa'da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü
- İHA
- 15.11.2021 - 11:38
- Güncelleme : 15.11.2021 - 12:11
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde Hüseyin Y. idaresindeki freni boşalan minibüs, süratli bir şekilde rampa aşağı indi.
Kontrolden çıkan minibüs, yoldan geçen iki kadına çarptı.
Kadınlardan Nesibe Bingöl olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı.
EŞİ ARAÇTAN FIRLADI
Kaza sonrası istinat duvarına çarpan minibüs sürücüsünün araçta bulunan eşi, araçtan fırlayarak yaralandı.
Çevredekiler kadınların yardımına koşarken, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bursa'da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü ViDEO
FECİ KAZA KAMERADA
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü Hüseyin Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kadının cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza çevredeki bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı.
“KADINLAR ASFALTA SAVRULDU”
Mahalle sakinlerinden Fazlı Kol, “Minibüsün frenleri patlayıp tali yoldan ana yola çıktı. İki kadına çarptı. Kadınlar asfaltta savruldu. Araç istinat duvarına vurdu. Bu kadınlardan biri vefat etti. Diğerini de ambulans hastaneye kaldırdı. Minibüs şoförü arkadaşın da ailesi hastanede.” diye konuştu.