Euro
11.4435
-0.08%
Dolar
9.9883
-0.11%
Altın
597.35
-0.44%
Borsa
1.704
4.03%
Bitcoin
663.357
2.51%
BTXN Coin
21.20
-0.18%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Bursa'da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü

    Kontrolden çıkan minibüs yoldan geçen 2 kadını ezdikten sonra istinat duvarına çarparak durabildi. Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 12:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde Hüseyin Y. idaresindeki freni boşalan minibüs, süratli bir şekilde rampa aşağı indi.

    Kontrolden çıkan minibüs, yoldan geçen iki kadına çarptı.

    Kadınlardan Nesibe Bingöl olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı.

    EŞİ ARAÇTAN FIRLADI

    Kaza sonrası istinat duvarına çarpan minibüs sürücüsünün araçta bulunan eşi, araçtan fırlayarak yaralandı.

    Çevredekiler kadınların yardımına koşarken, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Bursa'da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü ViDEO

    FECİ KAZA KAMERADA

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

    Minibüs sürücüsü Hüseyin Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Kadının cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza çevredeki bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü #1

    “KADINLAR ASFALTA SAVRULDU”

    Mahalle sakinlerinden Fazlı Kol, “Minibüsün frenleri patlayıp tali yoldan ana yola çıktı. İki kadına çarptı. Kadınlar asfaltta savruldu. Araç istinat duvarına vurdu. Bu kadınlardan biri vefat etti. Diğerini de ambulans hastaneye kaldırdı. Minibüs şoförü arkadaşın da ailesi hastanede.” diye konuştu.

    Bursa da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü #2

    Bursa da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü #3

    Bursa da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü #4

    Bursa da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü #5

    Bursa da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir