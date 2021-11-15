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Bursa'da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü

Bursa'da minibüs iki kadını ezdi, biri öldü

Kontrolden çıkan minibüs yoldan geçen 2 kadını ezdikten sonra istinat duvarına çarparak durabildi. Kadınlardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı.