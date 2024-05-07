Bursa'da minibüs şoförlerinin yumruklu kavgası İnegöl ilçesinde, iki yolcu minibüsü şoförü arasında çıkan yumruklu yol verme kamerası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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DHA

Bursa'nın Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi Avarlar Kavşağı’nda, mahallelere yolcu taşıyan iki minibüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Araçlarını durdurup yol ortasında tartışan ve henüz isimleri öğrenilemeyen şoförlerden biri, minibüsten inerek diğerine camdan yumruk attı.

Birbirlerini dövdükleri anlar kaydedildi

Diğer şoför de oturduğu yerden karşılık verdi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Diğer sürücüler tarafından sakinleştirilen taraflar, daha sonra yollarına devam etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)