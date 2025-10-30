Bursa'da minibüs şoförü ile motokurye birbirine girdi: O anlar kamerada

- Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minibüs şoförü ile motokurye arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
- Tartışma kavgaya dönüşünce olaylar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
- Arbedeyi ayırmakta güçlük çekildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki minibüs şoförü ile bir motokurye arasında yol verme tartışması yaşandı.
Sözlü atışmanın ardından taraflar araçlarını durdurarak birbirine girdi.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.
Yaşanan arbede anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.