Bursa'da minibüs şoförü ile motokurye birbirine girdi: O anlar kamerada

Yıldırım ilçesinde minibüs şoförü ile motokurye arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 14:50
  • Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minibüs şoförü ile motokurye arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
  • Tartışma kavgaya dönüşünce olaylar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
  • Arbedeyi ayırmakta güçlük çekildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde seyir halindeki minibüs şoförü ile bir motokurye arasında yol verme tartışması yaşandı.

Sözlü atışmanın ardından taraflar araçlarını durdurarak birbirine girdi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.

Yaşanan arbede anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

