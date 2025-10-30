Bursa'da minibüs şoförü ile motokurye birbirine girdi: O anlar kamerada Yıldırım ilçesinde minibüs şoförü ile motokurye arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.