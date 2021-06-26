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- Bursa’da minibüse kelebek camından girip hırsızlık yaptı
Bursa’da minibüse kelebek camından girip hırsızlık yaptı
Park halindeki minibüsü gözüne kestiren hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra kelebek camından aracın içine girdi. Şahsın hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 26.06.2021 - 09:56
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir şahıs, park halindeki minibüsün yanına geldi.
Şahıs uzun süre sokağın başında bekledi.
Etrafı ve minibüsü iyice incelemesinin ardından harekete geçen şahıs, aracın üst kelebek camını araladı.
Daha sonra camı komple açıp, tırmanarak içeri girdi.
OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI
Bozuk para ve bulduğu eşyaları çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İşe çıkmak için minibüsünün yanına gelen araç sahibi, araca hırsız girdiğini fark etti.
EŞKALİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine polis çalışmalar başlattı.
Güvenlik kameralarından şahsın eşkali belirlendi.
Şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.