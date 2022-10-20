Petrol
92.33
-0.09%
Euro
18.2135
0.22%
Dolar
18.5919
-0.02%
Altın
973.7
0.14%
Borsa
3901
0.53%
Bitcoin
361.016
-0.33%
BTXN Coin
9.54
1.16%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Bursa'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

    İnegöl'de minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y. yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • 20.10.2022 - 21:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi üzerinde bir trafik kazası yaşandı.

    Ceyhun Y. (16) yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak (65) yönetimindeki 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki bir otomobile çarptı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Bursa da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada #1

    Bursa da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada #2

    Bursa da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada #3

    Bursa da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada #4

    Bursa da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada #5

    Bursa da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada #6

    Bursa da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada #7

    Bursa da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada #8


    Fikret Kızılok kimdir
    Biyografi

    Fikret Kızılok kimdir

    Terör mağduru aileler evlatlarının yolunu gözlüyor
    Gündem

    Terör mağduru aileler evlatlarının yolunu gözlüyor

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Görüş Bildir