Bursa'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

İnegöl'de minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ceyhun Y. yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi üzerinde bir trafik kazası yaşandı.

Ceyhun Y. (16) yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, caddeye dönüş yapan İbrahim Çolak (65) yönetimindeki 16 KDD 93 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü sürüklenerek park halindeki bir otomobile çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar kaydedildi

DHA'nın haberine göre; yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.





























