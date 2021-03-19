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    Bursa’da minibüsten 28 kişi çıktı

    Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kapasitesinin iki katı yolcu alan minibüs şoförüne para cezası verildi.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 13:37
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    Bursa’da minibüsten 28 kişi çıktı

    Bursa'da Santral Garaj-Cumalıkızık arası yolcu taşıyan bir minibüs koronavirüse meydan okudu.

    Araç sürücüsü kısıtlama tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayarak, minibüse normal kapasitenin 2 kat fazlası yolcu aldı.

    VÜCUTLARI KAPININ DIŞINDA KALDI

    Yolcular minibüse sığmayınca, üç kişi açık olan kapıdan dışarıya taşarak seyahat etti. Şahıslar tek elleri ile tutundukları minibüsün kapı bölümünde, vücutları dışarıda bir vaziyette yolculuk yaptı.

    KAMERALARA YANSIDI

    Hem sürücünün hem yolcuların canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk, minibüsü takip eden bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Görüntülere ulaşan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, minibüsü Cumalıkızık Minibüs durağında park edilmiş halde buldu.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak' suçlarından 854 lira para cezası kesildi.

    Bursa’da minibüsten 28 kişi çıktı #1

    Bursa’da minibüsten 28 kişi çıktı #2

    Bursa’da minibüsten 28 kişi çıktı #3

     

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