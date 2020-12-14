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    Bursa'da minibüsün çarptığı 24 yaşındaki genç, kurtarılamadı

    Gencin son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken; yaklaşık 50 metre savrulduğu görüldü.
    • DHA
    • 14.12.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 12:14
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    Bursa'da minibüsün çarptığı 24 yaşındaki genç, kurtarılamadı

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Ahmet D. (50) yönetimindeki 16 FCB 02 plakalı minibüs, iddiaya göre, yola çıkan 24 yaşındaki Emre İkizler'e çarptı.

    Çarpma ile yere düşen genç, ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Olay yerine çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre İkizler, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Sürücü Ahmet D. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Emre İkizler'in son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yola çıkan Emre İkizler'e minibüsün çarptığı, yaklaşık 50 metre savrulduğu görüldü.

    Bursa'da minibüsün çarptığı 24 yaşındaki genç, kurtarılamadı ViDEO

    Bursa da minibüsün çarptığı 24 yaşındaki genç, kurtarılamadı #1

    Bursa da minibüsün çarptığı 24 yaşındaki genç, kurtarılamadı #2

    Bursa da minibüsün çarptığı 24 yaşındaki genç, kurtarılamadı #3

    Bursa da minibüsün çarptığı 24 yaşındaki genç, kurtarılamadı #4

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