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    Bursa’da, minibüsün çocuğa çarptığı anlar kamerada

    Erkan G. idaresindeki minibüs, aniden yola atlayan 11 yaşındaki Resul O.’ya çarptı. Çocuğun yaralandığı kaza, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 14.05.2022 - 15:37
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    Bursa’da, minibüsün çocuğa çarptığı anlar kamerada

    Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde, İnegöl Caddesi'nde seyir eden Erkan G. (42) idaresindeki minibüs, aniden yola çıkan 11 yaşındaki Ahıska Türkü Resul O.'ya çarptı.

    Resul O., çarpamanın etkisi ile yere düşerken, kaza anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatı.

    Bursa’da, minibüsün çocuğa çarptığı anlar kamerada

    Bursa’da, minibüsün çocuğa çarptığı anlar kamerada #1

    Bursa’da, minibüsün çocuğa çarptığı anlar kamerada #2

    Bursa’da, minibüsün çocuğa çarptığı anlar kamerada #3


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