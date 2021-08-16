Bursa'da minik Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi bulunamadı

Anne ve babasının yanındayken sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Zeliha Makarnacı, taburcu edildi. Köpeğin sahibi ise aranmaya devam ediliyor.

Dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Abbasağa Sokak'ta 32 yaşındaki İbrahim ve 27 yaşındaki Hatice Makarnacı çifti, 2 yaşındaki kızları Zeliha’yla birlikte sokakta yürürken, bu sırada bir kişinin yanında bulunan köpeğin saldırısına uğradı.

İsmi henüz öğrenilemeyen sahibinin yanından bir anda koşmaya başlayan köpek, Makarnacı çiftinin kızı Zeliha'yı, boynundan ve yüzünden yaraladı.

Baba İbrahim Makarnacı, kızını köpeğin saldırısından güçlükle kurtarıp, otomobiliyle İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

BURNU KIRILDI

Yapılan muayenede, küçük kızın burnunda kırık tespit edildi. Doktorlar tarafından kontrol amacıyla bir süre hastanede yatırılan Zeliha Makarnacı, daha sonra taburcu edildi.

KÖPEĞİN SAHİBİ HALA ARANIYOR

Kızını, köpeğin saldırısından güçlükle kurtardığını söyleyen İbrahim Makarnacı, bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Polis, Zeliha Makarnacı'ya saldırarak yaralanmasına neden olan köpeğin sahibinin kimliğini araştırıyor.









