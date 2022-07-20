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    Bursa'da miras kavgasında kan aktı

    Bursa’da Abdullah S., beraberindeki 10 kişiyle miras meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan yeğeni Fatma Ö.'nün evini bastı. Çıkan kavgada Fatma Ö. ayağından pompalı tüfekle vuruldu.
    • 20.07.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:21
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    Bursa'da miras kavgasında kan aktı

    Bursa'da saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi 1'inci Ayok Caddesi'nde 2 gün önce, Fatma Ö. ve dayısı Abdullah S. arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

    Abdullah S., gece saatlerinde yanına aldığı 10 kişilik grupla yeğeni Fatma Ö.'nün evini bastı.

    10 kişiyle ev bastı, yeğeni ve kocasını darbetti

    Öfkeli grup, Fatma Ö.'nün gelini Esna Ö.'yü darbetti. Çıkan kavgada Fatma Ö. ise pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fatma Ö., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Bursa'da miras kavgasında kan aktı VİDEO

    Hayati tehlikesi yok

    DHA'nın aktardığına göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Fatma Ö.'nün kim tarafından vurulduğunu belirlemek için soruşturma başlatıldı.

    Bursa da miras kavgasında kan aktı #1

    Bursa da miras kavgasında kan aktı #2

    Bursa da miras kavgasında kan aktı #3

    Bursa da miras kavgasında kan aktı #4

    Bursa da miras kavgasında kan aktı #5


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