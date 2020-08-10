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    Bursa’da miras yüzünden babasını bıçakladı

    Oğlu tarafından bıçaklanan adam hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 08:36
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    Bursa’da miras yüzünden babasını bıçakladı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde B221 Sokak'ta yaşayan baba B.D. ve oğul E.D. arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul E.D.babası B.D.'yi bıçakla yaraladı.

    GÖZALTINA ALINDI

    B.D., yakınları tarafından Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri E.D’yi gözaltına aldı.

    Bursa’da miras yüzünden babasını bıçakladı #1

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Bursa’da miras yüzünden babasını bıçakladı #2

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