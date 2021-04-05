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    Bursa’da mobilya atölyesinde yangın çıktı

    Elektrik aksamından çıkan yangın sebebi ile mobilya atölyesi içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 08:46
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    Bursa’da mobilya atölyesinde yangın çıktı

    Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde elektrik aksamından yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyüdü, tüm atölyeyi sardı. Dumanların görülmesi ile ekiplere haber verildi.

    Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına alabildi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    Mobilya atölyesi kullanılamaz hale gelirken içindeki malzemeler küle döndü.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Bursa’da mobilya atölyesinde yangın çıktı #2

    Bursa’da mobilya atölyesinde yangın çıktı #3

    Bursa’da mobilya atölyesinde yangın çıktı #4

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