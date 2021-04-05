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- Bursa’da mobilya atölyesinde yangın çıktı
Bursa’da mobilya atölyesinde yangın çıktı
Elektrik aksamından çıkan yangın sebebi ile mobilya atölyesi içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 05.04.2021 - 08:46
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde elektrik aksamından yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü, tüm atölyeyi sardı. Dumanların görülmesi ile ekiplere haber verildi.
Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına alabildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Mobilya atölyesi kullanılamaz hale gelirken içindeki malzemeler küle döndü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.