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    Bursa'da mobilya işçisinin parmakları koptu

    İş yerinde kullandığı makineye elini kaptırarak 3 parmağı kopan fabrika çalışanı hastanelik oldu.
    • 20.04.2022 - 16:46
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    Bursa'da mobilya işçisinin parmakları koptu

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 21. Mobilya Sokak'taki bir fabrikada ahşap kesimi yapan işçi Ömerali K., kesim makinesiyle 3 parmağını kesti.

    Hastaneye arkadaşları yetiştirdi

    Yaralı işçinin yardımına arkadaşları koştu. Ömerali K., özel araçla hastaneye kaldırılırken kopan parmaklar ise başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    İHA'nın haberine göre Ömerali K. ilk müdahalelerin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da mobilya işçisinin parmakları koptu #1

    Bursa da mobilya işçisinin parmakları koptu #2


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