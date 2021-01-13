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    Bursa'da motorunu ateşe verip kaçtı

    Osmangazi ilçesinde bir şahıs şehrin en işlek caddelerinden olan Acemler Kavşağı'nda motosikletini yaktıktan sonra kaçtı.
    • İHA
    • 13.01.2021 - 22:07
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    Bursa'da motorunu ateşe verip kaçtı

    Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı'nda 18:30 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs şehrin en işlek kavşağında 16 CUL 97 plakalı motosikletini yaktı.

    Olaya şahitlik eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay mahalline ulaşan ekipler yanan motosikleti söndürdü.

    TRAFİĞİN YOĞUN OLMASI SEBEBİYLE KORKUYA NEDEN OLDU

    Akşam iş çıkış saatlerinde meydana gelen olayda trafiğin yoğun olması korkuya neden oldu.

    Olayda can kaybı yaşanmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler paniğe neden olurken, polis ekipleri motosikleti yakan şahısla ilgili bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

    Bursa da motorunu ateşe verip kaçtı #1

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