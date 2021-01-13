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Bursa'da motorunu ateşe verip kaçtı

Bursa'da motorunu ateşe verip kaçtı

Osmangazi ilçesinde bir şahıs şehrin en işlek caddelerinden olan Acemler Kavşağı'nda motosikletini yaktıktan sonra kaçtı.