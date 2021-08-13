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    Bursa'da motosiklet, domuz sürüsüne çarptı

    Domuz sürüsüne çarpan motosikletin sürücüsü yaralanırken, domuzlar kaçtı. Sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 14:09
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    Bursa'da motosiklet, domuz sürüsüne çarptı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Konurlar Mahallesi'nde, 49 yaşındaki Refik Ç. idaresindeki 16 F 3488 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.

    Domuz sürüsüne çarpan motosiklet, devrildi.

    SÜRÜCÜ YARALANDI, DOMUZLAR KAÇTI

    Domuzlar kaçışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

    Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

    Bursa'da motosiklet domuz sürüsüne çarptı VİDEO

    Bursa da motosiklet, domuz sürüsüne çarptı #1

    Bursa da motosiklet, domuz sürüsüne çarptı #2

    Bursa da motosiklet, domuz sürüsüne çarptı #3

    Bursa da motosiklet, domuz sürüsüne çarptı #4

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