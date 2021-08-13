Bursa'da motosiklet, domuz sürüsüne çarptı

Domuz sürüsüne çarpan motosikletin sürücüsü yaralanırken, domuzlar kaçtı. Sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.