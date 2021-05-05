Bursa'da motosiklet hırsızlığını önleyen işçi

Fabrikanın bahçesindeki motosikleti çalmaya çalışan 3 şüpheli, kendilerini takip eden işçiyi fark edince olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaya gelen 3 hırsızdan 1'i, daha önce başka yerden çaldıkları motosikletle çevrede inceleme yaptı.

Bir süre sonra da şüphelilerden 2'si, fabrikanın avlusuna girerek motosikleti çalma girişiminde bulundu.

AVLUYA ÇIKAN İŞÇİ HIRSIZLARI KOVALADI

Bu sırada avluya çıkan işçiyi gören şüpheliler, dışarı çıkamaması için kapıyı tuttu. Uğraşması sonucu işçinin kapıyı açabileceğini anlayan şüpheliler, kaçmaya başladı. İşçi, hırsızlık şüphelilerinin peşinden koştu; ancak yakalayamadı.

O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis de olay ile ilgili soruşturma başlattı.