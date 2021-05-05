Euro
10.025
0.14%
Dolar
8.3442
0.24%
Altın
478.15
0.45%
Borsa
1.416
0.01%
Bitcoin
464.501
-0.81%
EXEN Coin
29.81
8.16%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Bursa'da motosiklet hırsızlığını önleyen işçi

    Fabrikanın bahçesindeki motosikleti çalmaya çalışan 3 şüpheli, kendilerini takip eden işçiyi fark edince olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da motosiklet hırsızlığını önleyen işçi

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaya gelen 3 hırsızdan 1'i, daha önce başka yerden çaldıkları motosikletle çevrede inceleme yaptı.

    Bir süre sonra da şüphelilerden 2'si, fabrikanın avlusuna girerek motosikleti çalma girişiminde bulundu.

    AVLUYA ÇIKAN İŞÇİ HIRSIZLARI KOVALADI

    Bu sırada avluya çıkan işçiyi gören şüpheliler, dışarı çıkamaması için kapıyı tuttu. Uğraşması sonucu işçinin kapıyı açabileceğini anlayan şüpheliler, kaçmaya başladı. İşçi, hırsızlık şüphelilerinin peşinden koştu; ancak yakalayamadı.

    O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis de olay ile ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da motosiklet hırsızlığını önleyen işçi #1

    Bursa da motosiklet hırsızlığını önleyen işçi #2

    Bursa da motosiklet hırsızlığını önleyen işçi #3

    Bursa da motosiklet hırsızlığını önleyen işçi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir