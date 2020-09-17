Bursa'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Maltepe Caddesi'nde, 11 SK 845 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Zafer Mercan, yolun karşından gelen Şakir Candar’ın kullandığı bisiklete çarptı.

MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yere düşerken, kazada motosiklet sürücüsü Zafer Mercan yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Mercan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerası ile kaydedildi.