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    Bursa'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

    Motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 17.09.2020 - 12:46
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    Bursa'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

    Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Maltepe Caddesi'nde, 11 SK 845 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Zafer Mercan, yolun karşından gelen Şakir Candar’ın kullandığı bisiklete çarptı.

    MOTOSİKLETLİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yere düşerken, kazada motosiklet sürücüsü Zafer Mercan yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Mercan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza anı ise güvenlik kamerası ile kaydedildi.

    Bursa da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı #1

    Bursa da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı #2

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