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    Bursa'da motosiklet ile minibüsün kazası

    Hatalı şerit değişimi yapan bir minibüs sürücüsü kazaya sebep oldu. Araca çarpan motosikletli yere savrularak ağır yaralandı.
    • 24.05.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:49
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    Bursa'da motosiklet ile minibüsün kazası

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde feci bir kaza yaşandı...

    Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hatalı şekilde şerit değiştiren panelvan minibüsle çarpıştı.

    Yerde sürüklenip kaldırıma çarptı

    Sürücü, çarpmanın etkisiyle yere savrulup kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Durumu kritik

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İHA'nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da motosiklet sürücüsü önce minibüse sonra kaldırıma çarptı

    Bursa da motosiklet ile minibüsün kazası #1

    Bursa da motosiklet ile minibüsün kazası #2

    Bursa da motosiklet ile minibüsün kazası #3

    Bursa da motosiklet ile minibüsün kazası #4

    Bursa da motosiklet ile minibüsün kazası #5


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