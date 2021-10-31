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- Bursa'da motosiklet kazası yapan genç hayatını kaybetti
Bursa'da motosiklet kazası yapan genç hayatını kaybetti
Motosiklet sürdüğü sırada devrilip sürüklenen 23 yaşındaki Yusuf Ali Aydın, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
- DHA
- 31.10.2021 - 17:59
Geçen salı günü saat 04.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 23 yaşındaki Yusuf Ali Aydın’ın kullandığı 16 AAR 543 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Sürüklenen motosikletten düşen Aydın, başını kaldırıma çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, buradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavi gören Yusuf Ali Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.