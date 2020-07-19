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Motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Eşrefzade Mahallesi'nde, Erhan Şimşek'in kullandığı plakasız motosiklet, tali yoldan caddeye dönüş yapan Sedat Aydın yönetimindeki 16 LJZ 90 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şimşek, yola savruldu.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Kazada, motosiklet sürücüsü Şimşek ağır yaralanırken, hafif ticari araçta bulunan Seda Nur Orhan ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da motosikletin otomobile çarpma anı ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Seda Nur Orhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu, ağır yaralı motosiklet sürücüsünün ise Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.