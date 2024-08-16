Bursa'da motosiklet sürücüsü yaşlı kadına çarptı: Hayatını kaybetti Yıldırım ilçesinde ehliyeti yetersiz olan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Geçtiğimiz Pazar günü merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Oktay Efe B. (18) motosikleti ile seyir halindeyken, markete giden 72 yaşındaki Saadet Seven’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına yaptığı ilk müdahale sonrasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EHLİYETİ YETERSİZ

Öte yandan kaza yapan Oktay Efe B.’nin, ehliyetinin olay anında kullandığı motosiklet için yetersiz olduğu ortaya çıktı.

30'LA GİTMESİ GEREKEN YERDE 80'LE GİTTİ

Hayatını kaybeden Saadet Seven’in oğlu İrfan Seven, “Motoru kullanan şahsın arkasında babası da var. Trafikte ilerlerken bir otomobil sürücüsüyle tartışma yaşamışlar. Bu yüzden hızını arttırmış. Hızını arttırdığı sırada anneme çarpıyor. Daha sonra savruluyorlar ve otomobil sürücüsü gelerek motosiklet sürücüsü ve babasını darp ediyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, adalet istiyoruz” diye konuştu.

Motosiklet sürücüsü, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)