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- Bursa'da motosiklet yolculuğu sürünerek bitti
Bursa'da motosiklet yolculuğu sürünerek bitti
Kayganlaşan yolda ilerleyen sürücü, motosikletinin hakimiyetini kaybedince yerde sürüklendi.
- İHA
- 15.12.2020 - 13:04
- Güncelleme : 15.12.2020 - 13:05
Bursa'da müzik eşliğinde trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü, yağış sonucu kayganlaşan yolda kontrolü kaybetti.
Kaza, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi.
Motosiklet sürücüsü, kayganlaşan yolda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
YERDE SÜRÜKLENDİ
Yere düşen sürücü ve motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletine binerek yoluna devam etti. O anlar, kask kamerasına yansıdı.
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