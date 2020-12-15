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    Bursa'da motosiklet yolculuğu sürünerek bitti

    Kayganlaşan yolda ilerleyen sürücü, motosikletinin hakimiyetini kaybedince yerde sürüklendi.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 13:04
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 13:05
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    Bursa'da motosiklet yolculuğu sürünerek bitti

    Bursa'da müzik eşliğinde trafikte ilerleyen motosiklet sürücüsü, yağış sonucu kayganlaşan yolda kontrolü kaybetti.

    Kaza, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi.

    Motosiklet sürücüsü, kayganlaşan yolda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

    YERDE SÜRÜKLENDİ

    Yere düşen sürücü ve motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletine binerek yoluna devam etti. O anlar, kask kamerasına yansıdı.

    Bursa'da eğlenceli motosiklet yolculuğu sürünerek son buldu ViDEO

    Bursa da motosiklet yolculuğu sürünerek bitti #1

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