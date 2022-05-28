Bursa'da motosikleti çalınan kadından hırsızlara nazik davet

Bursa'da motosikleti çalınan Esra Özcan, sosyal medya hesabından hırsızlara seslendi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 gün önce kullandığı motosikleti çalınan Esra Özcan, ilginç bir yönteme başvurdu.

Sosyal medya hesabından motosikletinin fotoğraflarını paylaşan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Rica etsem işin bittiyse getirebilir misin?"

"Şahsıma ait motosiklet, 2 gün önce evimin önünden alınmıştır. Alan iyi niyetli arkadaş muhtemelen getirmeyi unuttu. Rica etsem, işin bittiyse getirebilir misin? Getirmeye çekiniyorsan aldığın yere bırakabilirsin. Biz görmezlikten geliriz seni"

"Hiç kimse iyi niyetli almaz"

İHA'nın haberine göre yapılan paylaşımın ardından çoğu kişinin, 'hiç kimse iyi niyetli almaz' yorumunda bulunması dikkat çekti.