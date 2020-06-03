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    Bursa'da, motosikleti çalıp kayıplara karıştılar

    Park halinde duran motosikleti saniyeler içinde çalan iki hırsızın, rahat tavırları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.06.2020 - 12:36
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    Bursa'da, motosikleti çalıp kayıplara karıştılar

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde kimliği belirsiz iki kişi, yol kenarında bulunan motosikletleri gözlerine kestirdi.

    SANİYELER İÇİNDE ÇALIP KAÇTILAR

    Bir süre etrafı izleyen hırsızlar, daha sonra park halinde olan motosikleti çalıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlardan birinin kadın olması da dikkat çekti.

    Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından, rahat tavırlar sergileyen motosiklet hırsızlarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Bursa'da, motosikleti çalıp kayıplara karıştılar ViDEO

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