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- Bursa'da motosikleti üzerine yatarak kullandı
Bursa'da motosikleti üzerine yatarak kullandı
- DHA
- 24.04.2022 - 17:44
- Güncelleme : 24.04.2022 - 18:06
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız şekilde motosiklet kullanan sürücünün tehlikeli hareketleri, trafiği riske attı.
Sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yatarak bir süre bu şekilde motosiklet kullandı.
Zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler o anları görüntüledi.
Sürücü tespit edildi
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 AC 4801 plakalı motosikletin sürücüsünü tespit etti.
859 TL cezai işlem uygulandı
Yakalanarak, gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Kenan D.'ye (22), ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’, ‘Koruyucu kask kullanmamak’, ‘Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek’ suçlarından toplam 859 TL cezai işlem uygulandı.
Bursa'da motosikleti üzerine yatarak kullandı VİDEO