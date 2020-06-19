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Otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatıran sürücü ve arkasındaki oğlu, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Caddesi’nde, 16 AIR 521 plakalı motosikletin sürücüsü Şafak K., Hüseyin E.'nin kullandığı otomobil ile karşı karşıya kalınca çarpışmamak için motosikletini yan yatırdı.

2 YARALI

Motosikletin devrilmesiyle birlikte sürücü ile arkasında bulunan oğlu Kazım E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şafak ve Kazım E.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da motosikletle otomobil çarpıştı