Bursa'da motosikletli önünde duran taksiye çarptı

Bursa'da motosiklet sürücüsünün önünde duran taksiyi görmeyip çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 01:34
  • Bursa Nilüfer'de bir motosiklet sürücüsü, önünde duran bir taksiyi fark etmeyip çarptı.
  • Kaza anı, motosikletçinin aksiyon kamerasıyla kaydedildi.
  • Sürücü, çevresine bakarken duraklayan trafiği kaçırdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte seyreden motosiklet sürücüsü etrafına baktığı sırada trafik durdu.

Önünde duran ticari taksiyi fark etmeyen motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarparak devrildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşananlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasınca kayda alındı.

