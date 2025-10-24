Bursa'da motosikletli önünde duran taksiye çarptı

- Bursa Nilüfer'de bir motosiklet sürücüsü, önünde duran bir taksiyi fark etmeyip çarptı.
- Kaza anı, motosikletçinin aksiyon kamerasıyla kaydedildi.
- Sürücü, çevresine bakarken duraklayan trafiği kaçırdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte seyreden motosiklet sürücüsü etrafına baktığı sırada trafik durdu.
Önünde duran ticari taksiyi fark etmeyen motosiklet sürücüsü taksiye arkadan çarparak devrildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşananlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasınca kayda alındı.