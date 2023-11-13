DHA
Trafikte gün geçmiyor ki sürücüler tehlikeye davetiye çıkarmasın.
Kural ihlalleri kazaları da sıkça beraberinde getiriyor.
Bu kez olayın adresi ise Bursa.
Yüzüstü yatarak ilerlediler
İnegöl ilçesinde gece saatlerinde 2 sürücü, motosiklet yarışı yapmaya karar verdi. Ancak yarışı aracın üzerine yüzüstü yatarak gerçekleştirdiler.
Seyir halindeki araçları da sollayarak yakın mesafede yollarına devam eden motosikletlilerin tehlikeli sürüşü, diğer sürücülerin dikkatini çekti.
O anlar kamerada
Kendi canlarını ve vatandaşların hayatını tehlikeye sokan iki şahsın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar yine motosiklet sürücüsü tarafından kayda geçti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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