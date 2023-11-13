Bursa'da motosikletlilerin tehlikeli yarışı: Yüzüstü yattılar İnegöl ilçesinde gece saatlerinde 2 genç, motosikletin üzerine yatarak kara yolunda yarıştı. Bir başka motosiklet sürücüsü ise yine tehlikeye aldırış etmeden o anları cep telefonuyla görüntüledi.

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DHA

Trafikte gün geçmiyor ki sürücüler tehlikeye davetiye çıkarmasın.

Kural ihlalleri kazaları da sıkça beraberinde getiriyor.

Bu kez olayın adresi ise Bursa.

Yüzüstü yatarak ilerlediler

İnegöl ilçesinde gece saatlerinde 2 sürücü, motosiklet yarışı yapmaya karar verdi. Ancak yarışı aracın üzerine yüzüstü yatarak gerçekleştirdiler.

Seyir halindeki araçları da sollayarak yakın mesafede yollarına devam eden motosikletlilerin tehlikeli sürüşü, diğer sürücülerin dikkatini çekti.

O anlar kamerada

Kendi canlarını ve vatandaşların hayatını tehlikeye sokan iki şahsın o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar yine motosiklet sürücüsü tarafından kayda geçti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)