Bursa'da motosikletlinin yol verdiği yaşlı kadından duygulandıran sözler: 'Sevgi görmedim' Yolda yürüyen kadınla kendisine yol veren motosikletlinin diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Yaşlı kadın, "Kurban olurum sana" diyerek teşekkür etti.

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İHA

Bursa'da yüzleri gülümseten bir olay yaşandı.

Motosikletin kask kamerasına yansıyan görüntüde, sürücünün yol vermesiyle ortaya duygusal bir diyalog çıktı.

İnegöl ilçesinde yaşanan olayda iki genç, park halindeki motosiklete binip yola çıkacağı sırada arkalarından gelen kadını fark etti.

"Kurban olurum sana"

Sürücü, "Buyur teyzeciğim." diyerek elinde poşetleri olan kadına yol verdi.

Kadın da sürücüye kendisine yol verdiği için, "Kurban olurum sana." diye yanıt verdi.

"Bir tane sevgi görmedim"

Motosikletlinin, "Ben de sana kurban olurum." sözü üzerine geri dönüp sohbet eden kadının, "Hayatta bir tane sevgi görmedim. Ben sana kurban olurum oğlum. Benim yaşım gelmiş 70'e, ölsem ne olur. Ama bana vurmazsan Allah insan yerine yazar seni." demesi dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)