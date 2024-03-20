Bursa'da motosikletteki 2 kişiye ateş açan şahıs yakalandı Bursa'da önünde giden motosikletteki 2 kişiye tabancayla ateş açan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı

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DHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde Mahmudiye Mahallesi'nden Yarhisar Mahallesi'ne giden bir motosiklet sürücüsü aynı yöne giden motosikletteki 2 kişiye tabancayla ateş açtı.

Silahlı sürücünün arkasında oturan arkadaşı da o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde motosikletlinin 'Rodi' diyerek seslendiği arkadaşının kullandığı motosiklete tabancayla 5 el ateş etmesi yer aldı.

Yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri isminin H.A. (22) olduğunu belirlediği sürücüyü yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada suç aleti ruhsatsız tabanca ve 1 şarjör de ele geçirildi.

H.A., Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)