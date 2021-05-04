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- Bursa'da motosikletten düşen sürücü 50 metre sürüklendi
Bursa'da motosikletten düşen sürücü 50 metre sürüklendi
50 metre sürüklenen sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 04.05.2021 - 08:43
- Güncelleme : 04.05.2021 - 09:07
Sülemaniye Mahallesi, Yeşilbursa Caddesi'nde meydana gelen kazada 45 yaşındaki Savaş Kurt, dengesini kaybederek yola savruldu. Motosikletten fırlayan ve sürüklenen Kurt'un durumu ciddiyetini koruyor.
OLAYI GÖRENLER SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ
Savaş Kurt, kasisten hızlı geçince direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düştü.
Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Savaş Kurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da motosikletten düşen sürücü 50 metre sürüklendi VİDEO