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    Bursa'da 'Ne bakıyorsun’ tartışması: 1’i ağır 2 yaralı

    İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 14.11.2020 - 09:32
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 10:20
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    Bursa'da 'Ne bakıyorsun’ tartışması: 1’i ağır 2 yaralı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi'nde evlerine doğru giden Ahmet K. ile Ahmet Nuri H., Yunus E. ve Tayfun Ü. ile karşılaştı.

    İddiaya göre Yunus E. ve arkadaşı Tayfun Ü., diğer ikiliye ‘ne bakıyorsun’ diye seslendi.

    Bunun üzerine iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

    POMPALIYLA SALDIRDILAR

    Tartışmanın büyümesiyle Yunus E. ve Tayfun Ü. yanlarında taşıdığı pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu.

    Bursa'da 'Ne bakıyorsun’ tartışması: 1’i ağır 2 yaralı

    1'İ AĞIR 2 YARALI

    Ardından da yaralı Ahmet K. ve Ahmet Nuri H., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Nuri H.’nin durumu ciddiyetini korurken Ahmet K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa da Ne bakıyorsun’ tartışması: 1’i ağır 2 yaralı #1

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri de kaçan 2 zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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